Более 35 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии, посвя-щенном 159-й годовщине со дня рождения Хабаровска

Более 35 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии, посвященном 159-й годовщине со дня рождения Хабаровска. Это работники предприятий, учреждений, представители учебных заведений, общественных объединений, творческих коллективов, национальных диаспор, просто жители Хабаровска и гости города. По традиции торжества начались с представления на площади имени Ленина. Там выступили детские и молодежные танцевальные коллективы, а также музыканты военных оркестров из разных стран мира – участники Международного фестиваля «Амурские волны».

Сводный оркестр сыграл мелодию вальса «Амурские волны». В этом году во главе шествия шла колонна Железнодорожного, а замыкали праздничный ход жители Индустриального района Хабаровска. Ярко оформленные колонны прошли по улице Муравьева-Амурского от Комсомольской площади, мимо трибун на площади имени Ленина, где собрались гости праздника, ветераны, иностранные делегации. Участников шествия с трибун приветствовали губернатор Вячеслав Шпорт и мэр Александр Соколов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Градоначальник отметил, что праздник удался: «Поздравляю хабаровчан с днем рождения любимого города, благодарю за труд, за праздник. Желаю добра, счастья, успехов. Хабаровск – лучший город, и всегда хабаровчане должны это знать!». Впервые в театрализованном шествии в Хабаровске принял участие фольклорный коллектив из Индии. Гости приехали, чтобы представить публике один из древнейших национальных танцев «Бхаратнатьям».

В нем при помощи движения тела, мимики и жестов танцовщики передают чувства любви, отвращения, героизма, страха, радости, удивления, покоя. Выступление коллектива можно будет увидеть сегодня во время концерта на площади имени Ленина. В нем выступят и другие иностранные коллективы, которые также приняли участие в шествии. В числе иностранных гостей, которые прошли в колоннах и наблюдали действо с трибун, были делегации городов-побратимов – китайского Харбина и корейского Пучона. Присутствовали соседи из города Фуюаня (КНР) и далекого Портленда (США).

Прямую трансляцию театрализованного шествия любой желающий мог посмотреть на официальном канале администрации Хабаровска на видеохостинге youtube.com. В субботу и воскресенье хабаровчан и гостей города ждет насыщенная праздничная программа. В течение этих дней они смогут увидеть концерты хабаровских артистов, а также участников Международного фестиваля духовых оркестров. А завершит этот день фейерверк.