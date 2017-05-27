Торжественное собрание, посвященное дню рождения Хабаровска, прошло в Городском дворце культуры. С праздником хабаровчан поздравил мэр города Александр Соколов. В своем выступлении он отметил социально-экономические достижения, роль всех горожан в развитии своей малой родины. «Хабаровск – Город воинской славы – всегда был и остается тружеником, средоточием добрых, талантливых и работящих людей, преображающих облик своей малой родины. Мы достигли значительных результатов в развитии экономики и социальной сферы, совершенствовании городской среды и росте уровня жизни населения… Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Мы не рассчитываем, что 2017 год будет легким, но наш стратегический курс неизменен – это создание условий для стабильного повышения качества жизни хабаровчан. От имени администрации Хабаровска и городской думы сердечно поздравляю жителей дальневосточной столицы с днем рождения нашего любимого города, города нашей судьбы! Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия!», — обратился к собравшимся и всем жителям города Александр Соколов. Почетными гостями на торжественном вечере стали губернатор края Вячеслав Шпорт, митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Всего в собрании приняли участие около 700 человек.

Это жители Хабаровска: ветераны и заслуженные люди, Почетные жители города, депутаты, представители администрации Хабаровска и правительства края, молодежь, представители иностранных делегаций. В ходе мероприятия состоялась церемония вручения регалий Почетному гражданину города Хабаровска. Им стал ветеран-пограничник Александр Филонов. Александр Михайлович – известный общественный деятель, историк, краевед, писатель. Во многом его трудами была собрана обширная доказательная база для того, чтобы Хабаровск был признан городом воинской славы. Символы почетного звания Александру Филонову вручили мэр Хабаровска Александр Соколов и председатель городской думы Сергей Савков. После торжественной части в Городском дворце культуры прошел праздничный концерт, в котором приняли участие около 500 человек – это и хабаровские творчески коллективы, и гости из зарубежья.