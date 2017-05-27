В Хабаровске чествовали представителей бизнеса. Церемония награждения руководителей предприятий и организаций, хабаровских предпринимателей прошла накануне, в День российского предпринимательства, в Городском дворце культуры. Тридцать четыре представителя бизнес-сообщества дальневосточной столицы получили Почетные грамоты, памятные медали, благодарности мэра города и денежные призы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В их числе – победители и лауреаты городских конкурсов «Лучший предприниматель года» и «Лучший реализованный инвестиционный проект года». Заслуженные награды им вручил вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«В этот праздничный день отрадно отметить, что хабаровский бизнес развивается, процветает, и его значимость для города неуклонно растет. Та красота, которую мы видим на улицах краевого центра, во многом — ваша заслуга. «Красивый, чистый европейский город», — так отзываются о Хабаровске зарубежные гости. Без вашей поддержки, активной работы и творческих идей муниципалитету было бы трудно этого добиться. Благодаря вашему упорному труду экономика дальневосточной столицы сегодня на подъеме: растет число индивидуальных предпринимателей, на 4% выросли доходы городского бюджета. Также среди вас – много меценатов, поддерживающих малоимущих, инвалидов и ветеранов – эти благородные дела заслуживают особой похвалы», — сказал он, обращаясь к собравшимся. Увенчал встречу праздничный концерт.