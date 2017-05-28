В Хабаровске прошла битва пилотов – РДС-Восток

27 и 28 мая, на площадке напротив арены «Ерофей» состоялся второй этап РДС-Восток 2017.

Для зрителей были выстроены трибуны с сидячими местами и выделена стоячая зона. Дрифт – это достаточно зрелищных вид автоспорта, поэтому сюда приезжали целыми семьями с детьми.

В перерывах между заездами гостей развлекали розыгрышем призов, мото шоу и даже аукционом дрифт-такси. Хабаровчанин выложил 50 тысяч рублей, чтобы прокатиться на пассажирском месте дрифт-кара. При этом о безопасности организаторы позаботились, победитель аукциона прошел инструктаж, был пристегнут ремнями безопасности и надел шлем.

За звание сильнейшего боролось 13 гонщиков представляющих Владивостока, Хабаровск и Благовещенск.

Призерами этапа стали:

1. Шумилкин Егор

2. Маляров Эдуард

3. Чернышев Макар

В командном зачете победу одержал Summit Motors.

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