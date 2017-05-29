«Звёздный троллейбус» курсирует по Хабаровску. В память о визите в краевой центр советского летчика-космонавта Юрия Гагарина в центре патриотического воспитания организовали акцию «Поехали!». На бортах троллейбуса появился портрет первого космонавта, звездное небо, ракета и надпись «Мы первые». Салон машины украсили фотографии с приезда Юрия Гагарина в Хабаровск. Обученные волонтеры проводят для пассажиров экскурсии, рассказывают интересные исторические факты, проводят викторину на космическую тему. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Маршрут «звёздного троллейбуса» проходит от аэропорта до Комсомольской площади. Именно таким маршрутом следовал Юрий Гагарин, когда 20 мая 1962 года прибыл в Хабаровск. Пассажиром этого троллейбуса может стать любой горожанин. Курсировать по городу «звёздный троллейбус» будет до конца июня.