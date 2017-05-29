В Хабаровске открылось первое почтовое отделение нового формата

Первое на Дальнем Востоке почтовое отделение нового формата открылось в Хабаровске после реконструкции по адресу г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 143г. Теперь клиенты могут здесь самостоятельно упаковывать и отправлять посылки, примерять одежду из интернет-заказов и пользоваться услугами «Почта Банка».

В торжественном открытии отделения нового формата приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства края – руководитель аппарата Губернатора и Правительства края Аркадий Мкртычев, директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Виталий Смирнов, директор макрорегиона Дальний Восток «Почта Банка» Максим Талюк.

Отделение, выполненное в новом дизайне и оснащенное самым современным оборудованием, предоставляет клиентам как привычные, так и новые почтовые услуги. Здесь можно самостоятельно упаковать, взвесить, тарифицировать и оплатить почтовое отправление с помощью терминала самообслуживания. В клиентском зале действует электронная очередь, размещены удобные кресла, столы для заполнения бланков и просмотра содержимого корреспонденции. В зоне 24/7 расположен почтомат.

Общая площадь отделения – 320,5 кв. м, клиентский зал – 75,8 кв. м. В отделении выделены рабочие зоны для почтальонов, склад, архив, касса. Здесь будет работать 20 человек, среди них – 6 операторов и 10 почтальонов. В клиентский зал вынесено рабочее место начальника отделения. Руководитель сможет видеть, как работают сотрудники, и при необходимости подключаться к обслуживанию клиентов.

Кроме того, в хабаровском почтовом отделении нового формата работают два окна «Почта Банка», установлен банкомат. Как отметил Аркадий Мкртычев, в ближайшее время благодаря новому банку жители даже самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов края смогут открыть вклад, получить банковскую карту или оформить кредит, не выезжая в ближайший крупный город. По словам директора макрорегиона Дальний Восток «Почта Банка» Максима Талюка, до конца года в регионе будет открыто 30 точек присутствия банка.

«Отделение, которое мы открываем сегодня, задает совершенно новый стандарт качества оказания почтовых услуг, скорости обслуживания и удобства клиентов, – рассказал директор Макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Виталий Смирнов. – Все передовые технологии почтового обслуживания, как уже внедряемые в других отделениях, так и совершенно новые, составляют здесь единый сервисный комплекс».

В этом году на новый формат обслуживания перейдут еще 8 почтовых отделений Хабаровского края.