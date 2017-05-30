Хабаровчанин Егор Шумилкин: «После победы в Хабаровске кубок вручил родителям!»

Второй этап Российской дрифт-серии (РДС-Восток) прошёл в Хабаровске в минувшие выходные. Победителем соревнований стал хабаровчанин Егор Шумилкин, на втором месте Эдуард Маляров из Владивостока, третий — пилот из Благовещенска Макар Черныш. Погода в Хабаровске в эти дни позволила болельщикам сполна насладиться автомобильным праздником и увидеть дрифт высокого класса.

В субботу пилоты сражались в одиночных заездах, в воскресенье настал черёд парного дрифта. Накал в эти дни был нешуточный даже на тренировках: так, в субботу опытный гонщик Макар Черныш и новичок Хамран Мержоев серьёзно повредили свои машины о бетонные блоки.

Макар Черныш, пилот РДС-Восток: «Сложно объяснить, но мы впоследствии так и не смогли определить, что произошло, и что именно оборвало в подвеске, но оборвано там было буквально всё, именно поэтому авария и произошла. Полночи потом пришлось со сваркой работать. В воскресенье я привык к тем возможностям, которые автомобиль даёт, и в заезде с Эдуардом Маляровым за выход в финал можно было доехать спокойно, но тут я сам уже ошибся – переложился резко, а управляемость у машины была уже не та. Да, настроение падает от крэшей, конечно, но мы с командой смогли собраться и показать достойный результат. Мне очень понравился этап, зрители отдавались полностью, с такой энергетикой приятно было ехать!»

Хамран Мержоев, пилот РДС-Восток: «В субботу с утра тренировался, пробовал сначала осторожно всё делать, а потом в один момент собрался с духом и решил по полной поехать, и, как говорится, что-то пошло не так. «Переуглил» чуть-чуть и из-за этого въехал в блоки – сначала при перекладке задом ударился, а потом и мордой полетел. Очень расстроился, конечно. Автомобиль пострадал серьёзно – и рычаги, и привод…. Но уже в воскресенье машина была в полной готовности. Слава Богу, у нас были запчасти, и Ивану Канищеву спасибо, очень помогли ребята из Благовещенска! Теперь буду осторожнее. Морально тяжело, конечно быть новичком. Я и комментарии читаю в интернете не самые приятные, но меня это не остановит, я всё равно буду учиться, тренироваться, в конце концов, все пилоты когда-то машины разбивали!»

Победителем одиночных заездов в субботу стал Константин Авшаров, который, к слову, этим этапом открыл для себя дрифт-сезон, в итоге у Константина пятое место в личном зачёте.

Ещё один пилот из Владивостока — Эдуард Маляров, вернувшийся в дрифт после солидного перерыва, не рвал с места в карьер – завершив одиночные заезды на восьмом месте, в воскресенье он смог взять серебро этапа.

Эдуард Маляров, пилот РДС-Восток: «Этап дался очень тяжело. Сама поездка была под вопросом, но всё же поехал. А в парных в топ-4 у меня ещё и лёг мотор – работало только пять цилиндров из шести. И если в топ-4 проехал более-менее, то в финале уже начал отставать от Шумилкина – машина вообще перестала ехать, потому и проиграл. А так взял бы первое место без проблем! Я рассчитывал встать на тумбочку, но место было не принципиально. А ещё давно мечтал проехать с Макаром Чернышом, и вот этот заезд состоялся – было круто!»

Что же касается победителя, наверное, так и должно было случиться – в выходные, когда весь Хабаровск праздновал день города, единственный хабаровчанин, выступающий сегодня в РДС-Восток, порадовал горожан первым местом. Однако свою первую золотую награду Егор Шумилкин посвятил вполне конкретным людям – своим родителям.

Егор Шумилкин, победитель соревнований: «Машина по ходу этапа капризничала немного, вплоть до финала, но с этим можно было смириться и ехать. Стараюсь в этом году настраивать себя на подиум на каждом этапе, больше придать спортивной мотивации, но настрой по большей части появляется уже на соревновании: во время тренировочной сессии понимаешь, на что можешь рассчитывать. На этот раз я был спокоен в техническом плане — в Хабаровске этой поддержки больше, знаю, что здесь мне починят машину в любой ситуации. И трибуны меня поддерживали, людям, наверное, приятно осознавать, что хоть кто-то из хабаровчан занимается дрифтом. На трибунах сидели друзья, знакомые, были и мои родители. В прошлом году они впервые приехали посмотреть на дрифт, а я попал в аварию, расстроился очень. А на этот раз сразу после победы, первым делом и грамоту, и кубок вручил родителям! Да, старался показать максимальный результат, но была задача сохранить машину – третий этап уже очень скоро. Получилось задачу выполнить на все 100 процентов – и машина цела, и я доволен».

В командном зачёте сейчас лидирует «Summit Motors» (Макар Черныш/Алексей Передерей), на втором месте Team Yokohama (Екатерина Седых/Максим Седых). Разница всего в 19 баллов красноречиво говорит о том, что и далее в командном зачёте продолжится нешуточная борьба.

Напомним, что в личном зачёте первого этапа золото взял пилот из Благовещенска, на минувшем соревновании – хабаровчанин. Сумеет ли представитель Владивостока завоевать золото третьего этапа – зависит и от болельщиков в том числе. Третий этап РДС-Восток пройдёт на «Приморском кольце» меньше чем через три недели – 17 и 18 июня. Билеты на соревнование уже можно приобрести онлайн на сайте vl.ru/afisha/vladivostok/event/68512 и в кассах Дальпартер. В Хабаровск большой дрифт вернётся уже в середине июля. Подробности на rdsvostok.ru.