Посевная кампания продолжается в Хабаровском крае

Аграрии региона продолжают посевную кампанию. Основные работы развернулись в четырех районах: Хабаровском, имени Лазо, Бикинском и Вяземском.
Фермеры и крупные хозяйства продолжают высев зерновых культур. Так, посев пшеницы, ячменя и овса в целом в крае завершен на площади 4 тысячи 11 гектаров. Сои – 18 тыс. 966 га, картофеля – 746 га. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, до 10 июня в регионе планируется завершить работы по основным культурам, кампанию в целом – до середины июля.
«В этом году погода аграриям благоприятствует. Практически не было остановок из-за дождей. Посевная проводится в лучшие агротехнические сроки, а в ряде случаев – с опережением плана. Например, по зерновым культурам. В числе передовиков АО «Хорское» и ООО «Даниловка», — отмечает заместитель начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Александр Никуленко.
Напомним, что из-за теплой весны в этом году полевые работы начались раньше обычного. Общая площадь посевов составит 78,7 тыс. га, в том числе зерновых культур – 9,1 тыс. Для проведения кампании аграрии закупили около 2,4 тысячи тонн минеральных удобрений и 150 тонн элитных семян.
Эта запись была опубликована 30.05.2017в 19:20. В рубриках: Общество.
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