Первый Дальневосточный бизнес-акселератор может появиться в крае

Возможности создания структуры, которая позволит выстроить всестороннюю поддержку проектов, в формате «круглого стола» обсудили представители власти и предпринимательского сообщества края.

Встреча состоялась в Центре поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. Отмечалось, что в регионе назрела необходимость создания нового института работы с бизнесом, который позволит выстроить современный формат взаимодействия авторов бизнес-проектов и инвесторов. Речь идет о создании бизнес-акселератора. Модель предполагает кратчайшие сроки выхода проекта на рынок. Его авторам обеспечивают экспертную, информационную и инфраструктурную поддержку. Для инвестиций на начальных стадиях бизнес-акселераторы привлекают инвесторов, как частных, так институциональных. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Такую форму работы участники заседания назвали современной и востребованной. Так, член совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Сергей Степанов подчеркнул, что бизнес-акселератор должен стать площадкой для создания пула перспективных стартапов региона.

«И создавать ее необходимо именно в Хабаровске – столице Дальнего Востока. Когда инвесторы увидят, что площадка начала эффективно работать, они захотят участвовать в проектах», — сказал Сергей Степанов.

Соучредитель, директор по маркетингу компании eczo.bike Дмитрий Богданчиков поделился своим опытом развития компаний через бизнес-акселератор. По его словам, важной составляющей является профессиональное сопровождение проектов со стороны опытных бизнесменов.

«Стартапы – это высокорискованные инвестиции, но они могут принести большую прибыть. Для начинающих бизнесменов работа в формате бизнес-акселератора является оптимальной, так как предполагает практически полное сопровождение проекта. Здесь важно правильно организовать работу с точки зрения организации бизнес-тренинга, передачи практических навыков от опытных бизнесменов начинающим. Это позволит им оценить возможные риски в перспективе и грамотно развивать свой проект», — сказал Дмитрий Богданчиков.

В ходе дискуссии участники круглого стола приняли решение объединить усилия в создании первого на Дальнем Востоке бизнес-акселератора, изучить мировой и российский опыт. Идею также планируется обсудить в рамках II Дальневосточного форума предпринимателей, на который будут приглашены специалисты действующих бизнес-акселераторов.