В Хабаровске состоялась торжественная церемония ввода в строй обводного самотечного коллектора. Он ведет к главной насосной станции, круглосуточно обеспечивающей работу очистных сооружений канализации. Новая линия коллектора построена с применением самых современных материалов. Его протяженность более 5 километров. Он берет начало в районе улицы Вяземской и заканчивается в районе пос. Березовка, в приемной камере Главной насосной станции, откуда стоки насосами перекачиваются на очистные сооружения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Ежедневно по новому коллектору можно будет транспортировать до 320 тысяч кубометров стоков. Как рассказывают представители МУП «Водоканал», объект поможет обеспечить безаварийную работу канализационной системы города, позволит отремонтировать уже существующие трубы канализации без угрозы для экологии. На его строительство было выделено без малого 900 миллионов рублей из бюджетов трех уровней: городского, краевого и федерального.

В рамках проекта «Расширение и реконструкция канализации» в Хабаровске планируется строительство полноценной системы очистки отходов – новых канализационных коллекторов и очистных станций, а также модернизация уже существующих. Сегодня часть неочищенных стоков напрямую сбрасывается в реку Амур, что наносит ущерб экологии дальневосточной реки.

Для завершения проекта необходимо еще около 8 миллиардов рублей. «Здесь была достаточно большая помощь субъекта Российской Федерации, правительства Хабаровского края. Были отработаны все вопросы федерального финансирования. Работа в этом отношении будет продолжена, проект «Расширение и реконструкция канализации» еще потребует много затрат. Понимание у всех уровней власти есть. Думаю, будет найдены все ресурсы, которые позволят продолжить эту работу с теми же темпами», — рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов, присутствовавший на церемонии. Он отметил, что новый коллектор построен с учетом перспективы подключения новых жилых районов города к системе водоотведения.