Жители города почтили память графа Николая Муравьева-Амурского. По традиции 31 мая, в день рождения Хабаровска, состоялась церемония возложения цветов к памятнику Муравьеву-Амурскому, вклад которого в становление Хабаровска трудно переоценить. По мнению историков и краеведов, именно генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский принимал решение о месте строительства Хабаровска. Приставку «Амурский» и титул графа он получил за решение задачи государственной важности – мирным путем ему удалось присоединить земли Приамурья. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В церемонии возложения цветов приняли участие мэр Хабаровска Александр Соколов, председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков, председатель комитета по управлению Центральным районом города Сергей Иванов, заместители мэра, общественники, школьники и кадеты. «Сегодня, 31 мая, городу исполнилось 159 лет. Мы по традиции в этот день возлагаем цветы основателю города – графу Муравьеву-Амурскому. И чтим память первостроителя Якова Дьяченко.

Это их трудами и заботами, их умом и решениями построен город Хабаровск. Мы благодарны потомкам и сами стремимся делать все для того, чтобы наш город хорошел, процветал, чтобы в нем жилось комфортно», — рассказал мэр Хабаровска Александр Соколов. Церемония возложения цветов состоялась и в Железнодорожном районе у монумента первопроходцу, в честь которого и назван наш город – Ерофею Хабарову.