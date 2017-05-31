100 производителей края получили право использовать логотип «Наш выбор 27»

В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края состоялась церемония вручения юбилейного сертификата, дающего право использовать в маркировке своей продукции логотип «Наш выбор 27». Его обладателем стало ЗАО «Переяславский молочный завод». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Краевое предприятие с многолетней историей ведет свою деятельность в районе имени Лазо. Несколько месяцев назад завод поменял собственника. Новым владельцем стала группа компаний «Далимо». Это крупнейший российский оператор, который занимается продвижением и дистрибуцией продуктов питания. Как сообщил в ходе церемонии генеральный директор предприятия Сергей Прокопьев, компания планирует наращивать объемы производства и выход на новые рынки.

«Мы утвердили план развития предприятия и намерены серьезно поработать над продвижением продукции завода. Какой-либо необходимости в модернизации мощностей сегодня мы не видим, так как производство находится на высоком уровне. Главное сейчас – увеличение объемов. Сегодня мы выпускаем в месяц около двух тысяч тонн готовой продукции. Нарастить объемы мы планируем до 2,5 – 3 тысяч», — отметил Сергей Прокофьев.

По его словам, на упаковочной таре продукции завода логотип «Наш выбор 27» появится в середине лета. Уже проработан дизайн общей композиции.

В стабильной работе и развитии предприятия заинтересованы краевые власти. По словам председателя комитета Николая Крецу, завод имеет хорошие перспективы.

«Логотип «Наш выбор 27» является подтверждением качества продукции, произведенной в Хабаровском крае. Переяславский завод – один из лидеров отрасли. Мы неоднократно встречались с новым руководством предприятия. Есть уверенность, что они преодолеют сложившиеся трудности, из-за которых предыдущие владельцы снизили объемы производства, обеспечат дальнейшее развитие. В этом мы им будем всячески помогать», — сказал Николай Крецу.

Напомним, ЗАО «Переяславский молочный завод» по удельному весу молочной продукции в крае находится на втором месте с объемом в 30%. Первое занимает ОАО «ДАКГОМЗ» — 36%.