Призывников края торжественно проводили в армию

В Хабаровске состоялась торжественная церемония проводов призывников в ряды Вооруженных сил. Участие в ней приняли более 40 новобранцев, первые лица Правительства региона, Законодательной Думы края, Восточного Военного округа, администрации города, представители духовенства, военно-патриотических организаций и родители. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Сегодня в вашей жизни по истине знаковое событие. Вы отправляетесь служить в войска. Конечно, армейские будни будут очень сильно отличаться от привычного ритма вашей жизни, но из рядов вооруженных сил вы вернетесь настоящими мужчинами, защитниками Отечества. Сегодня российская армия является одной из самых боеспособных в мире. Там созданы все условия для несения службы, овладения современным оружием. Желаю вам стать продолжателями военных традиций и не забывать главную заповедь: «Служи по уставу – завоюешь честь и славу». Боевого духа и отваги», — обратился к новобранцам заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами власти Анатолий Размахнин.

В этом году весенняя призывная кампания в регионе идет опережающими темпами. В крае на военную службу уже призвано 1611 человек, что составляет 122,5% от обязательного задания.

«Это итог ежедневной, хорошо спланированной, кропотливой работы призывных комиссий городских округов и муниципальных районов края, который позволяет сделать вывод, что задание, установленное для Хабаровского края, будет выполнено. В ходе кампании особое внимание уделяется медицинскому освидетельствованию призывников. Наша главная задача качественно и своевременно отправить призывников в войска», — отметил Анатолий Размахнин.

На сегодняшний день в войска отправлены 329 призывников. Весенняя призывная кампания завершится в регионе в середине июля.