В Хабаровском крае активно реализуются новые проекты с иностранными инвестициями

В Правительстве края состоялось совместное заседание коллегии министерства международного и межрегионального сотрудничества края и общественного совета при министерстве.

На совещании обсудили итоги работы министерства с начала 2017 года, результаты участия региона в крупнейших выставочно-конгрессных мероприятиях, вопросы привлечения иностранных инвестиций и поддержки экспортеров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как рассказал заместитель министра – начальник управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Максим Тарасов, в этом году продолжилась активная работа по привлечению иностранных партнеров. В числе наиболее крупных событий этого года — подписание соглашения о реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса в Хабаровске с участием консорциума японских инвесторов. Продолжается работа по поддержке проекта компании «Джей Джи Си Эвергрин», которая планирует завершить в этом году строительство второй очереди тепличного комплекса в Хабаровске. Еще один крупный проект с японским участием — создание пеллетного производства в Дальневосточном центре глубокой переработки древесины в Амурске. Кроме того, ведется проработка проекта строительства в Хабаровске на условиях государственно-частного партнерства Центра протонно-лучевой терапии.

В министерстве работают и над диверсификацией географии привлекаемых в край иностранных инвестиций. Акцент делается на работу с с Республикой Индия и КНР. Так, в марте в Хабаровске состоялся «День китайского инвестора», в ходе которого обсуждался проект строительства целлюлозного завода в Амурске с привлечением китайских компаний.

В марте 2017 года Губернатор Хабаровского края в составе делегации под руководством Юрия Трутнева посетил Социалистическую Республику Вьетнам и Республику Индия. Результатом поездки стали визиты в Хабаровский край потенциальных индийских инвесторов: компаний «Эс-Рэм и Эм-Рэм» и «Фантайм Трип». Компании рассматривают возможность реализации в регионе проектов в области сельского хозяйства, золотодобычи, общественного питания и туризма.

Продолжается выстраивание тесных связей с российскими регионами. В этом году «на полях» Арктического форума в Архангельске подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Правительством края и Правительством Архангельской области. В рамках реализации соглашения с Сахалинской областью ведется работа по строительству на Амурском судостроительном заводе паромов для этого региона. Запланировано подписание соглашений о межрегиональном сотрудничестве с Волгоградской и Самарской областями.

С начала 2017 года край активно участвовал в конгрессно-выставочных мероприятиях. Состоялась презентация Хабаровского края в Торгово-промышленной палате РФ. Уже завтра открывается Петербургский международный экономический форум, где будет работать большая экспозиция региона. Также край примет участие в Четвёртом Российско-Китайском ЭКСПО, проведение которого запланировано на 15 – 19 июня в Харбине. Ключевым мероприятием 2017 года остаётся III Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке.

На заседании коллегии также обсудили вопросы поддержки экспортеров. Руководитель Центра поддержки и развития экспорта края Иван Суханов рассказал о работе по привлечению малого и среднего бизнеса к экспортной деятельности. Центр занимается информированием, консультированием и организацией различных мероприятий для малых компаний, желающих работать с зарубежными партнерами. Иван Суханов также подвел итоги деятельности Центра за 5 месяцев 2017 года. Было, в частности, отмечено, что уже заключены 16 экспортных контрактов на сумму более 3 млн. долл. США.

Также на коллегии обсудили ход работы по реализации краевого приоритетного проекта «Поддержка экспорта». В этом году в министерстве организован отраслевой проектный офис, осуществляется мониторинг реализации федеральных приоритетных проектов по направлению «Международная кооперация и экспорт».

В завершении совместного заседания выступил министр международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Вячеслав Дианов. Он обратил внимание участников заседания на возможность принять участие в общественном обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края до 2030 года и Плана мероприятий по её реализации.