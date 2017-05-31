Дальневосточные рыбаки высоко оценили усилия Генеральной прокуратуры и Минвостокразвития

Рыбаки Дальнего Востока высоко оценили деятельность рабочей группы под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина, в состав которой входят представители Генпрокуратуры, Минвостокразвития, Минсельхоза РФ, Федерального агентства по рыболовству.

Об этом в среду, 31 мая, в Хабаровске на заседании рабочей группы рассказал заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов.

«Рыбаки с благодарностью относятся к тем мерам, которые сегодня предпринимаются рабочей группой. Мы увидели положительные результаты, решение тех проблем, которые обозначались год назад, а до этого не имели решения на протяжении многих лет», — сказал Евгений Кабанов.

На встрече обсуждались вопросы совершенствования правоприменительной практики в сфере рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биологических ресурсов.

Как подчеркнул в своем докладе замгенпрокурора, решаются проблемы, имеющие системный характер.

«На Камчатке стали проводиться совместные с судовладельцами и плавсоставом семинары, где рассматривались вопросы правоприменительной практики при неоднократном пересечении государственной границы, — рассказал Юрий Гулягин. — Росрывболовством подготовлены поручения подчиненным территориальным управлениям обеспечить выдачу разрешений на добычу и улов анадромных видов рыб в срок не более 3 дней после поступления заявления».

Минприроды разработан проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в лесной кодекс РФ в части установления норм, регламентирующих использование лесных участков для размещения рыболовной инфраструктуры. Сейчас рыбаки не могут на законных основаниях оборудовать в прибрежной полосе рыболовецкие станы в в непосредственной близости к рыбопромысловым участкам, если эти земли относятся к лесному фонду.

Решается вопрос и с ФГУП «Нацрыбресурс» в части аренды портовых сооружений. На днях предприятие заключило с Владивостокским морским рыбным портом соглашение о намерениях, условиями которого предусмотрено, в том числе, заключение договора аренды.

По мнению участников рынка, все это позволит рыбакам Дальнего Востока в спокойном режиме пройти главную рыбалку сезона.

«Завтра на Камчатке стартует одна из основных путин – лососевая, очень значительная по объемам лова. Предстоит выловить около 200 тысяч тихооокеанского лосося. Путина имеет большой социально-значимый эффект, поскольку в ней задействованы практически все жителей отдаленных территорий региона», — рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края — министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

Между тем, перед рыбаками открываются новые возможности. Как рассказала директор Департамента привлечения частных инвестиций Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Юлия Косарева, ведомство сейчас проводит активную работу по привлечению инвестиций в рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую промышленность Дальнего Востока.

«2016 год стал особенным, так как были приняты важнейшие решения: изменения в закон «О рыболовстве», где впервые был введен механизм квоты добычи на инвестиционные цели. По инициативе Министерства, модель доступа к водным биоресурсам в обмен на инвестиции доработана», — подчеркнула Юлия Косарева.

В частности, расширен перечень объектов промысла, под которые можно привлечь инвестиции; предусмотрена возможность реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке по строительству средне и малотоннажных судов и рыбоперерабатывающих заводов средней и малой мощности, а также введен повышающий коэффициент при распределении инвестиционных квот для инвесторов, планирующих строительство судов на верфях Дальнего Востока.

При этом Юлия Косарева отметила, что «ряд вопросов правоприменения новых механизмов требует дополнительного регулирования».

«Нам предстоит устранение значительных нестыковок, которые есть в нормативно-правовой базе. Но также важно в этот переходный период, когда существуют противоречивые позиции, не допустить ущемления прав действующих предпринимателей», — подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на совместной Коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития России, которая пройдет в июне в Хабаровске.