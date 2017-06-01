18 детей – 7 мальчиков и 11 девочек – родились в Хабаровске в День города, 31 мая. Традиционно во всех роддомах Хабаровска тех родителей, чьи дети появились на свет 31 мая, поздравили первые лица городской администрации. Начальник управления здравоохранения Татьяна Скорик вручила молодым матерям и их родственникам памятные дипломы от имени мэра города Александра Соколова в роддоме № 1. Тут в День города родились три ребенка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Роженицы получили сертификат на 15 тысяч рублей и также подарки от городского Союза женщин. Как рассказала Татьяна Скорик, в последнее время наметилась тенденция небольшого сокращения. «Мы связываем некое сокращение числа рождаемости с «демографическим спадом» 90-х годов прошлого века. Сейчас как раз репродуктивного возраста достигли те дети. И поэтому сегодня необходимо принимать меры, в том числе и социального характера, для того чтобы стимулировать и мотивировать горожан на рождение большего количества детей», — заявила Татьяна Скорик. Несмотря на то, что в День города появилось на свет больше девочек, в общей статистике дело обстоит ровно наоборот. В Хабаровске рождается на 20 процентов больше мальчиков.