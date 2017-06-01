Госкомпании обязали согласовывать новую инфраструктуру ДФО с Минвостокразвития России

Госкорпорации, госкомпании и иные организации с государственным участием в обязательном порядке должны согласовывать инвестиционные планы (программы) по развитию инфраструктуры на территории Дальнего Востока с Минвостокразвития России. Механизм порядка согласования начнет работать с июля. Соответствующие директивы утверждены первым вице-премьером Правительства России Игорем Шуваловым. Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Это еще одна мера, которая нужна для решения конкретных вопросов. Принятое решение позволит увязать планы госкомпаний и госкорпораций с комплексными планами развития дальневосточных регионов, а Минвостокразвития России станет координатором этого процесса. Это также позволит связать друг с другом планы разных госкомпаний, что особенно важно при реализации таких крупных проектов, как Амурский ГПЗ или ВНХК», — уточнил Александр Галушка.

Председатель Правительства Дмитрий Медведев утвердил директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень из 40 стратегических компаний, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года №91. Речь идет о таких компаниях как Аэрофлот, РусГидро, Агентство по ипотечному кредитованию, ВТБ, АЛРОСА, Газпром, «Российские сети» и других.

В течение десяти дней будут проведены заседания советов директоров (наблюдательных советов) этих корпораций и компаний для утверждения порядка согласования инвестпрограмм по развитию инфраструктуры в ДФО. А через 30 дней этот порядок должен быть утвержден. Подчеркивается, что утверждение и реализация таких программ без участия Минвостокразвития России недопустимо. Порядок согласования будет идентичен механизму согласования, утвержденному в Постановлении Правительства от 27 декабря №1502.

Как ранее отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, полномочия Минвостокразвития согласовывать планы госкомпаний позволят координировать и состыковывать различные программы между собой.

«Необходимо видеть полноту ресурсов, приходящих на Дальний Восток: на что они направлены, что развивают, к каким эффектам приводят. Решение Правительства направлено на синхронизацию планов развития Дальнего Востока, которые есть в госпрограммах и программах госкомпаний. Это существенно повысит эффективность государственных инвестиций в ускоренное развитие Дальнего Востока», — подчеркнул он.