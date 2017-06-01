В Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум

Сегодня открывается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Одно из крупнейших международных мероприятий страны пройдет в Северной столице с 1 по 3 июня.

На площадках ПМЭФ работает делегация Хабаровского края, возглавляет которую Губернатор Вячеслав Шпорт. Запланировано участие в различных тематических сессиях, встречи с представителями федеральных властей, инвесторами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

1 июня глава региона примет участие в сессии «Дальний Восток России — строительство новой экономики», которая пройдет при содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В дискуссии примут участие инвесторы, работающие в ДФО, депутаты Госдумы, руководители российских и китайских регионов. Они обсудят эффективность новых форматов работы с бизнесом на Дальнем Востоке.

Также в этот день запланирована встреча Губернатора края с президентом компании «Балтика» Яцеком Пастушкой. Стороны обсудят перспективы развития пивоваренной отрасли, филиала «Балтика-Хабаровск» и партнерских отношений между Правительством региона и компанией.

На вторую половину дня намечено подписание соглашения между Правительством Хабаровского края и ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ».

2 июня Губернатор Вячеслав Шпорт примет участие в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Это мероприятие по традиции проходит на ПМЭФ.

Кроме того, Губернатор будет участвовать в панельной дискуссии «Кадровое обеспечение экономики в контексте региональной политики», которая состоится при поддержке Агентства стратегических инициатив.

2 июня также состоится пленарное заседание форума, на котором выступит Президент России Владимир Путин.

Кроме того, во второй день форума запланировано участие Губернатора края во встрече Премьер-министра Индии Нарендры Моди с главами субъектов РФ.

В завершающий день ПМЭФ, 3 июня, глава региона примет участие в сессии «Регионы России: взгляд инвестора». В фокусе дискуссии будут проблемы, с которыми сталкиваются российские и иностранные бизнесмены в субъектах РФ. В рамках сессии планируется рассмотреть результаты «контрольных закупок», направленных на оценку качества работы региональных институтов по привлечению инвестиций и поддержке бизнеса. Также участники встречи дадут оценку имеющимся зонам развития — индустриальным паркам, бизнес-инкубаторам и др.

Отметим, что Хабаровский край стал единственным субъектом ДФО, который представит на этой площадке свою экспозицию на ПМЭФ. Она разместится на площади в 50 кв. м. Здесь будет представлена общая информация о регионе, успешных инвестиционных проектах, крупных промышленных предприятиях. Также посетители экспозиции смогут познакомиться с результатами реализации новой экономической политики на Дальнем Востоке, в том числе крупных федеральных проектов (ТОСЭР, Свободный порт, закон о «Дальневосточном гектаре» комплексное социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре).

У гостей выставки будет возможность оформить заявку на «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае. Для этого установят специальную интерактивную панель, на которой будет запущена информационная система «На Дальний Восток».