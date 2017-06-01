Лучшие названия для новых населенных пунктов определили в крае

В Правительстве региона подвели итоги конкурса на лучшее название новым населенным пунктам, которые могут появиться в результате реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре». Из 108 поступивших предложений экспертная комиссия выбрала 6 вариантов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, на карте Хабаровского края вскоре могут появиться новые населенные пункты с названием Лазурный, Кедровый, Брусничный, Тигровый, Багульники или Приозерный.

Конкурс проходил с 24 марта по 25 мая. Участие в нем приняли 96 человек. Наибольшую активность проявили хабаровчане. Комиссия исходила из смысловой нагрузки, которую предлагают граждане в названиях и новизны предложений. Учитывалась также специфика Дальневосточного региона, особенности деятельности и проживания местных жителей, их быт, традиции, обычаи.

«После принятия закона Хабаровского края об образовании нового населенного пункта, вторым этапом будет собственно присвоение наименования географическому объекту. Для этого выбранные предложения мы в ближайшее время направим в муниципальные образования, где сами жители выразят свою позицию по наиболее приемлемому для них названию поселка», — отметила и.о. заместителя Председателя Правительства края – министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова.

Затем результаты схода граждан утверждаются поселковыми и районными депутатами. Позже предложение направляется в Правительство края, где по результатам административной и территориальной комиссии готовится законопроект. Документ вносится в Законодательную Думу. Окончательное решение об образовании нового населенного пункта принимает краевой парламент.

Напомним, в настоящее время на территории края выявлено 7 приоритетных территорий компактного размещения земельных участков получателей дальневосточных гектаров. Самые крупные из них расположены вблизи села Свечино Хабаровского района и поселка Кругликово района имени Лазо. Здесь рассматривают возможность создания новых населенных пунктов в границах уже существующих муниципальных образований. Это позволит получателям земельных наделов воспользоваться всеми формами государственной поддержки, в том числе — инфраструктурной.

На сегодняшний день в Хабаровском крае подано 13975 заявок на получение дальневосточного гектара. По-прежнему наибольший интерес у россиян вызывают земли в имени Лазо, Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском районах.