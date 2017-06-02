Губернатор края и президент компании «Балтика» обсудили развитие пивоваренной отрасли и экологических программ в регионе

На Петербургском международном экономическом форуме, проходящем под патронатом президента Российской Федерации, прошла официальная встреча главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта и президента компании «Балтика», исполнительного вице-президента Carlsberg Group по региону Восточная Европа Яцека Пастушки. В ходе мероприятия руководители Хабаровского края и крупнейшего в регионе предприятия пищевой промышленности обсудили перспективы развития пивоваренной отрасли, филиала «Балтика-Хабаровск» и партнерских отношений между правительством региона и компанией. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участники встречи отметили назревшую необходимость модернизации законодательства, регулирующего производство, оборот и продвижение алкогольной продукции и внедрение различных подходов к разным категориям алкоголя, в том числе пива. Вячеслав Шпорт высказал поддержку внедрения раздельного регулирования на федеральном уровне, её своевременность. В настоящее время Союз российских пивоваров в координации с экспертами рынка ведет разработку части законопроекта, посвященного производству, обороту и продаже пивоваренной продукции, для реализации принятых решений.

Бизнес, в том числе «Балтика», расчитывает, что совершенствование законодательства будет способствовать положительным изменениям в пивоваренной отрасли.

В целом в результате принятых ранее жестких ограничений, по оценкам компании, за период с 2008 по 2016 гг. рынок пива сократился в объемах почти на 40%. За первый квартал 2017 года падение продолжилось и составило около 4%. Среди последних инициатив, оказавших негативное влияние на ситуацию в отрасли, − запрет производства пива в ПЭТ-упаковке объемом свыше 1,5 л, вступивший в силу с 1 января 2017 года.

Затяжной спад в пивоваренной отрасли негативно сказывается на наполняемости региональных бюджетов, а значит, и на темпах развития регионов, в том числе и Хабаровского края, где «Балтика» является одним из крупнейших работодателей, и налогоплательщиков. За 2016 год налоговые выплаты всех уровней филиала «Балтика-Хабаровск» в бюджет Хабаровского края составили 3,2 млрд рублей.

В повестку встречи был также внесен особенно актуальный в Год экологии вопрос о защите окружающей среды. Яцек Пастушка проинформировал губернатора о ходе модернизации комплекса очистных сооружений на заводе «Балтика-Хабаровск». Также стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию раздельного сбора отходов упаковки в регионе. С 2013 года «Балтика» реализует проект «Принеси пользу своему городу», в рамках которого в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре уже установлено около 400 специальных контейнеров. Собранные через них стекло, алюминиевая банка, ПЭТ-бутылка направляются на переработку.

«Мы находимся в постоянном диалоге с руководством «Балтики». ПМЭФ еще один повод для нас встретиться лично и сверить часы, обсудить актуальные вопросы развития пивоваренной отрасли и предприятия, которое вносит вклад в социально-экономическое развитие края. Правительство заинтересовано в создании благоприятной среды для ведения бизнеса и учитывает предложения пивоваренной отрасли в принятии решений», — отметил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

«Мы благодарны губернатору и правительству Хабаровского края за поддержку и обеспечение условий для ведения бизнеса. Конструктивный диалог с региональными властями позволяет нам поддерживать стабильную работу филиала «Балтика-Хабаровск», – подчеркнул Яцек Пастушка, президент компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа.

За 14 лет работы хабаровского филиала компания инвестировала в него более 1,3 млрд рублей (не считая инвестиций в строительство завода, которые составили 54 млн долларов США). Предприятие является крупнейшим бюджетообразующим предприятием Хабаровского края – налоговые выплаты в бюджеты всех уровней Хабаровского края только за последние 5 лет составили около 15 млрд рублей.