Профильный ЕГЭ по математике сдадут более 3,5 тысяч выпускников края

В Хабаровском крае сегодня пройдет ЕГЭ по математике профильного уровня. Всего на тестирование зарегистрировались 3556 человек. Экзамен выбирали выпускники, которым этот предмет понадобится при поступлении в вуз.

Как сообщили министерстве образования и науки края, результаты ЕГЭ по математике профильного уровня оцениваются по 100-балльной шкале, учитываются при получении аттестата и вступительных экзаменах в университет. Минимальные пороги результатов, необходимые в 2017 году, установлены Рособрнадзором. Изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. По математике профильного уровня проходными будут 27 баллов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На всех пунктах проведения экзамены обеспечено 100-процентное видеонаблюдение в режиме онлайн. Кроме того, теперь используется новая технология печати экзаменационных материалов в присутствии школьников. Это исключает возможность подмены материалов.

Напомним, 31 мая выпускники сдавали первый обязательный ЕГЭ по математике базового уровня, освоение которого достаточно для получения школьного аттестата. Этот предмет выбрали более 80 процентов старшеклассников.

Продолжительность испытания по математике профильного уровня составляет 3 часа 55 минут. Результаты станут известны 16 июня. Следующий экзамен ждет выпускников по обществознанию. Это один из самых востребованных предметов среди старшеклассников. Его они будут сдавать уже в понедельник, 5 июня.

Напомним, всего на сдачу ЕГЭ-2017 в регионе зарегистрировались 6010 человек, из них около 610 – выпускники прошлого года. Самыми популярными предметами оказались обществознание, физика, история.