Молодые предприниматели региона получили гранты на развитие бизнеса

В Правительстве края подвели итоги конкурса на предоставление грантов лучшим молодежным бизнес-проектам. В нем приняли участие 6 предпринимателей. По итогам конкурсной комиссии определены 3 победителя. Каждый из них получит государственную субсидию до 100 тысяч рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации краевого комитета по молодежной политике, начинающие бизнесмены представили на суд экспертов достаточно широкий спектр проектов. Одной из лучших оказалась идея клуба «Роботочка» по развитию системы робототехники и программирования. Разработчики планируют путем увлекательных конструкторов и образовательных методик LEGO проводить работу с детьми от 5 до 16 лет. Предприятие «Дальневосточный Геокадастр», выполняющее кадастровые, геодезические и землеустроительные работы, займется оказанием помощи участникам федеральной программы «дальневосточного гектара». Проект детской арт-студии «Фан Чулан» будет проводить различные занятия по рукоделию.

Сумму гранта каждый из победителей сможет использовать для возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. Это, к примеру, закупка нового оборудования или оформление необходимых документов в налоговых органах.

Напомним, участие в конкурсе могут принять начинающие бизнесмены в возрасте до 30 лет. Предприятие должно действовать не больше года, зарегистрировано на территории Хабаровского края и не иметь задолженности по платежам. Важное условие конкурса – победителям необходимо создать одно рабочее место на своей фирме.

«Со своей стороны мы предпринимаем все меры, чтобы помочь молодым бизнесменам в развитии предпринимательской деятельности. Причем, поддержка заключается не только в предоставлении субсидий, но и в обычной консультации. В регионе действует программа «Ты-предприниматель», регулярно проводятся различные семинары, тренинги, которые позволяют молодежи избегать ошибок и грамотно развивать свои бизнес-идеи», — отметил начальник отдела реализации проектов и программ краевого комитета Александр Ларченко.

Конкурс на предоставление грантов молодым бизнесменам является ежегодным и проводится в рамках краевой государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы».