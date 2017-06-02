Агентство Дальнего Востока и РЭЦ подписали договор о сотрудничестве

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению российского экспорта в страны Азии. Документ подписан сегодня, 2 июня, в рамках Петербургского экономического форума.

Стороны планируют усилить координацию по поддержке российских экспортеров и стимулировать международную деятельность отечественных производителей в дальневосточном регионе. Соглашение также предусматривает объединение усилий по устранению торговых барьеров при экспорте на внешние рынки российской продукции, распространению актуальной информации и помощи российским экспортерам в вопросах стандартизации и сертификации продукции. Кроме того, РЭЦ и АПИ планируют усилить работу по повышению экспортной квалификации российских производителей.

Российский экспортный центр является агентом Правительства Российской Федерации по субсидированию выставочной деятельности. Соглашение предполагает, что АПИ и РЭЦ совместно будут оказывать содействие российским компаниям при подготовке и проведении бизнес-миссий, международных форумов, конференций, семинаров, а также других выставочно-ярмарочных мероприятий.