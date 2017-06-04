В Хабаровске пожарными расчетами ведётся ликвидация пожара на складе

Вызов о пожаре на складе на улице Промывочной на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступил около 5 часов утра 4 июня 2017 года. Склад одноэтажный, обшит сэндвич панелями, по предварительной информации, в нём хранились продукты питания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Оперативно прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что склад полностью охвачен огнём. Они незамедлительно организовали работу по тушению пожара, было проложено несколько рукавных линий, подано 4 ствола с водой. Пожару был присвоен повышенный номер. В 05.55 (хбр) он был локализован на площади 1300 кв. метров, в 08.57 (хбр) – ликвидировано открытое горение. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Общественный порядок обеспечивают сотрудники полиции.

В настоящее время расчетами пожарной охраны проводится проливка и разбор конструкций на складе для недопущения повторного возгорания. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории по Хабаровскому краю. По предварительным данным, причиной, способствующей развитию пожара до крупных размеров, стало позднее обнаружение и сообщение о нём на пульт пожарно-спасательной службы.

Всего для ликвидации пожара задействовано 57 человек и 17 ед. техники, из них от МЧС России — 37 человек и 11 ед. техники.