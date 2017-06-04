В Хабаровском крае инспектрами ГИМС освидетельствовано три места массового отдыха у воды

За минувшую неделю сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам в Хабаровском крае разрешены к эксплуатации три места массового отдыха людей у воды. Два из них расположены в Хабаровске – это на территории базы отдыха «Аризона» в поселке Берёзовка и в парке «Северном», третье — в Силинском парке в Комсомольске-на-Амуре. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме этого в подразделениях ГИМС на сегодняшний день имеется ещё 6 заявок от собствеников зон отдыха вблизи водоёмов, которые планируется организовать для жителей региона. «Однако это не окончательное число, ведь лето только началось. В прошлом году было подано 13 заявок, но по разным причинам официально было допущено к эксплуатации 8 мест массового отдыха у воды. При этом хотелось бы отметить, что испекторы ГИМС проверяют именно соблюдение мер безопасности на предъявляемом объекте, то есть наличие спасателей и их подготовку, умение оказывать первую помощь пострадавшему, состояние дна, его уклон и отсутсвие опасных мест. Однако в последнее время мы чаще можем готоворить именно о местах отдыха у воды, а не местах купания. Ведь состояние качества воды и оценку её опасности для человека дают специалисты Роспотребнадзора. Поэтому заходить в воду или нет, решают сами люди исходя из рекомендации санитарных врачей. При этом необходимо обязательно обращать внимание на знаки и информационные щиты, установленные вблизи водоёмов. Ведь многие базы отдыха с беседками, игровыми площадками, расположенные у рек и озёр, не являются местами отдыха у воды и купаться там строго запрещено. Например, база отдыха «Дельфин» или центральная набережная в Хабаровске», — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края Равиль Латыпов.