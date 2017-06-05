На территории 2-х районов Хабаровского края прогнозируется высокая пожарная опасность

Согласно данным Дальневосточного управления Росгидромета, с учетом высоких температур воздуха и отсутствия осадков на территории Комсомольского и Ульчского районов 6 июня прогнозируется 4 класс пожарной опасности.

В связи с этим, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают население края о том, что в данных районах повышается вероятность возникновения природных пожаров и необходимо предпринять необходимые меры для недопущения возгораний. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Органам местного самоуправления, главам поселений рекомендуется провести комплекс превентивных мероприятий, направленных на недопущение природных пожаров, усилить профилактическую работу среди жителей населенных пунктов, руководителей и сотрудников предприятий, лесопользователей, сельхозпроизводителей, организовать дополнительное патрулирование местности для своевременного обнаружения и ликвидации возможных возгораний, проверить состояние водоисточников, готовность сил и средств к реагированию на происшествия.

Сотрудники МЧС напоминают жителям края о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.