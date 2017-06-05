Хабаровский край улучшил свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

Хабаровский край поднялся в итоговом списке регионов на 33 позиции и занял 40-е место. Региону удалось достичь прогресса благодаря сокращению сроков получения разрешения на строительство, уменьшению числа разрешительных процедур, реформированию работы по поддержке малого бизнеса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В сфере строительства, в частности, был развернут аудит фактических процедур, которые проходят по стройке предприниматели в Хабаровске. В результате администрация города исключила 12 процедур при выдаче разрешения на строительство. Принят краевой закон о сокращении сроков проведения государственной экспертизы с 60 до 45 дней. С этого года экспертиза проектной документации осуществляется только в электронном виде. Более чем в половине муниципальных образований Хабаровского края удалось сократить сроки выдачи градостроительного плана земельного участка с 30 до 20 дней. В итоге за два года удалось сократить сроки получения разрешения на строительство в 2 раза (с 200 до 90 дней), а количество процедур – в 2,5 раза (с 32 до 13 процедур).

Кроме того, в крае удалось реализовать возможность заключения договора энергоснабжения через сетевую организацию одновременно с выдачей технических условий на подключение. Это позволило за 2 года сократить количество процедур с 6 до 4. Оптимизация процедур вместе с переводом их в электронный вид позволили сократить сроки технического присоединения со 125 до 90 дней.

Принятые меры также повлияли на позиции региона в иных рейтингах. Хабаровский край третий год подряд занимает ведущие позиции в рейтинге по развитию института оценки регулирующего воздействия. В 2016 году край занял 3 место среди всех субъектов Российской Федерации, кроме того, край является лидером среди дальневосточных регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.

Власти региона активно работают над созданием условий для более активного участия малого и среднего бизнеса в госзакупках. Министерство по развитию Дальнего Востока отметило Хабаровский край как образцовый регион в этой сфере в рамках концепции развития приграничных территорий субъектов ДФО. Для повышения открытости и доступности закупок создан единый информационный портал «Витрина закупок». Реализуется краевой проект «Доступная госзакупка». В его рамках региональное агентство содействия предпринимательству проводит бесплатные индивидуальные консультации и семинары для бизнесменов из всех районов края.