Амурский судостроительный завод может получить новые заказы от Минобороны РФ

В Комсомольске-на-Амуре с рабочей поездкой побывал заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов. Вместе с Губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом он осмотрел ведущие промышленные предприятия города Юности, выполняющие гособоронзаказ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Рабочая поездка началась с посещения Амурского судостроительного завода. Здесь для Тихоокеанского флота ведется строительство четырех корветов. Работы идут полным ходом. Корабелам удалось наверстать отставание, выйдя на плановые сроки. Первое судно до конца июня должно завершить ходовые испытания. Готовность второго составляет около 80%, его флот должен получить в октябре 2018 года. По остальным корветам работы также идут согласно плану.

«Ситуация на заводе выравнивается, и нас это очень радует. Министерство обороны, как и обещало, после сдачи первого судна рассмотрит вопрос о дополнительной загрузке завода, речь идет как минимум о двух корветах. Правда это уже будет в рамках новой программы вооружений. В любом случае, Амурский судостроительный завод без работы не останется, так как мы однозначно для себя решили, что строительство кораблей для Тихоокеанского флота мы будем вести именно здесь», — отметил Юрий Борисов.

«Достаточно сказать, что с Амурского судостроительного завода начиналось строительство города Юности. Он имеет большое экономическое и политическое значение. Мы оказываем всяческое содействие развитию таких предприятий, работаем над привлечением новых заказов. Например, достигли соглашения о строительстве двух паромов для Сахалинской области. Конечно же, гособоронзаказ составляет основу, и мы благодарны Министерству обороны, которое обеспечивает стабильную загрузку предприятия. Уверен, корабелы приложат максимум усилий, чтобы выполнить все работы в срок», — сказал Вячеслав Шпорт.

Юрий Борисов и Вячеслав Шпорт также посетили Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина. Предприятие является одним из ведущих в стране по выпуску самолетов фронтовой авиации. Здесь по заказу Министерства обороны РФ строят боевые самолеты Су-35С, а также ведут работы над Перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50.

«Работы по истребителю пятого поколения вышли на финальную стадию. В этом году мы должны получить два летных образца, которые будут подключены к испытаниям. А их серийная закупка запланирована с 2018 по 2025 годы. Что же касается СУ-35С, то этот истребитель себя хорошо зарекомендовал и имеет большой экспортный потенциал. По многим характеристикам он один из лучших в мире. По выпуску этих самолетов завод имеет длительный госконтракт», — сказал Юрий Борисов.

Перспективы развития авиационной и судостроительной промышленности региона представители военного министерства, предприятий и Правительства края обсудили на совещании.