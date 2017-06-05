В Хабаровске началась реконструкция дорог, ведущих к ТОСЭРам. В общей сложности капитальному ремонту и глобальной реконструкции подвергнутся 7 километров дорожного полотна и сопутствующих коммуникаций. Об этом сообщил начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо. «Уже проведены все конкурсные процедуры, определены подрядные организации по устройству и модернизации транспортной инфраструктуры дорог, ведущих к ТОСЭРам «Хабаровск» и «Ракитное». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Подготовительные работы по улицам Донской и Новой уже стартовали 3 июня: там идет вырубка деревьев, определение местоположения подземных коммуникаций. Аналогичные работы также начаты на улицах Сидоренко и Суворова. Все будет делаться в сжатые сроки, согласно намеченным планам», — рассказал Олег Гроо.

Говоря об объемах и характере работ, он отметил, что, к примеру, на участке улице Донской, которую планируется вывести в хорошем качестве к проспекту 60-летия Октября, кроме обновления основания и покрытия дороги, нужно будет еще капитально отремонтировать мост, модернизировать перекрестки с улицей Промывочной и проспектом, сделать новый водоотвод.

Стоимость всех работ, согласно аукциону, 210 миллионов рублей. На улице Сидоренко (участок от перекрестка с улицей Суворова) нужно заново проложить четыре водоотводящих трубы, заменить покрытие дороги на трех железнодорожных переездах, обустроить кюветы, тротуары, обеспечить хорошее освещение. «Возможно, в ходе работ хабаровчанам придется претерпеть некоторые временные неудобства, особенно на тех улицах, по которым осуществляется движение общественного транспорта – к примеру, на улице Новой. В ходе ремонта моста на Донской мы сквозное движение перекрывать не будем – построим временный объезд, но кратковременно запретить проезд все же придется – на время укладки верхних слоев дорожной одежды», — резюмировал Олег Гроо.