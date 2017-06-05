Хабаровские экологи прошли по главной улице Хабаровска с призывами беречь природу. Традиционное шествие, посвященное празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды, в этот раз собрало более 500 участников. Шумной и яркой колонной воспитанники эколого-биологических центров промаршировали от входа в парк «Динамо» до Комсомольской площади, где по улице Тургенева спустились к набережной Амура. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Школьники вооружились транспарантами и табличками с лозунгами о сохранении природы, шариками для настроения и речовками, чтобы еще раз напомнить хабаровчанам бережно относиться к деревьям, газонам, паркам, лесам, озерам и рекам. На набережной Амура участников шествия ожидал концерт. Также прошло награждение победителей городских экологических акций.

«В нашем шествии принимают участие ребята, которым близка эта тема – сохранение окружающей среды. Все мальчишки и девчонки у нас состоят в экологических отрядах «защитники природы», при эколого-биологических центрах.

Кроме того, к нам по традиции приехали юные экологи из Вяземска, участвуют и ребята из школ Хабаровска. Такой дружной колонной мы призываем всех жителей города – не только маленьких, но и взрослых к бережному отношению к окружающей среде, к тому, что нужно любить свой город и заботиться о нем, нужно стараться, чтобы он был зеленым, красивым и нарядным», — рассказала директор городского детского эколого-биологического центра Татьяна Борзенкова. Экологический марш в Хабаровске проводится уже 10 лет подряд. Первое шествие юных защитников природы датировано 2007 годом. С тех пор число участников «зеленой акции» только растет.