В Хабаровске пройдет муниципальный этап краевого конкурса среди садоводов, огородников и дачников. Он проводится с целью создания условий для обмена передовым опытом ведения садоводческого, огороднического и дачного хозяйства; пропаганды эффективного и рационального землепользования, здорового образа жизни и физического труда, укрепления семейных ценностей. Участвовать в конкурсе могут садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения и члены этих объединений, граждане, ведущие садоводство и огородничество, дачное хозяйство в индивидуальном порядке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Муниципальный этап проводится по следующим номинациям: «Лучший садоводческий (огороднический, дачный) участок»; «За активное участие и личный вклад в развитие садоводческого (огороднического, дачного) движения»; «За популяризацию и распространение передового опыта ведения садового (огородного, дачного) хозяйства в Хабаровском крае»; «Лучшая семья садоводов (огородников, дачников)»; «Лучшее садоводческое (огородническое, дачное) объединение».

Документы принимаются до 20 августа в комитетах администрации города Хабаровска по управлению районами города, в отделе пищевой промышленности и продовольственных ресурсов (г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 6, каб. 101), в правлении Хабаровского межрайонного союза садоводов (г. Хабаровск, ул. Запарина, 2а).

Для участия в конкурсе принимаются следующие документы: анкета установленного образца; материалы (фотографии, публикации в прессе, копии документов), отражающие особенности и индивидуальность организации садовой, огородной или дачной деятельности, подтверждающие успехи в трудовой или общественной деятельности, активное участие и личный вклад претендента в развитие садового, огородного или дачного движения в городе. Победители муниципального этапа конкурса, занявшие I, II, III места в конкурсных номинациях, примут участие во втором, краевом этапе конкурса. Те, кто одержит победу в краевом этапе, получат благодарственные письма губернатора Хабаровского края и министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края. Информацию об участии в конкурсе можно получить по телефонам: 40-88-80; 40-80-81.