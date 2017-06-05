ТТК помогает обеспечивать безопасность на дорогах Хабаровска

Компания ТрансТелеКом помогает выявлять нарушителей правил дорожного движения на дорогах Хабаровска. В феврале компания начала обеспечивать доступ в интернет для рубежей контроля скорости — камер, фиксирующих нарушения ПДД. С февраля по апрель 2017 года под прицел четырех таких камер в Хабаровске попали более 11,6 миллионов транспортных средств, из них 26 тысяч стали нарушителями скоростного режима.

Систему стационарных рубежей контроля скорости развивает Управление автомобильных дорог Хабаровского края; камеры непрерывно регистрируют транспортный поток и, выявив нарушение, автоматически передают информацию в ГИБДД. При этом информация о местах установки камер находится в открытом доступе, потому что их основная функция – предупредить нарушения ПДД и снизить аварийность на дорогах Хабаровска и края.

С мая ТТК помогает обеспечивать дорожную безопасность и диспетчерской службе «Хабаровскуправтодора», работающей круглосуточно. Служба постоянно сообщает диспетчерам компаний – междугородних перевозчиков об обстановке на дорогах края, о состоянии проездов, участках, где идет ремонт полотна, о наличии временных дорожных знаков или об опасных участках дорог. Также в Управлении по круглосуточному телефону принимают жалобы на превышение скорости водителями пассажирских автобусов. Оперативно сообщать всю важную информацию диспетчеры Управления могут благодаря услугам от ТрансТелеКома – интернет- и телефонной связи.

Кроме того, компания ТрансТелеКом предоставляет доступ к сети серверу для хранения информации, принадлежащему Управлению автомобильных дорог Хабаровского края. Также КГКУ «Хабаровскуправтодор» пользуется услугами связи от ТТК: доступом в сеть интернет, местной, зоновой, междугородней и международной связью.

«ТТК сотрудничает с «Хабаровскуправтодор» с 2009 года, предоставляя различные услуги связи, — рассказал директор Макрорегиона Дальний Восток компании ТрансТелеКом Иван Линник. – Наша компания начала обеспечивать доступ в интернет для передачи информации с камер фиксации нарушений ПДД с 2013 года. Очень важно, что наша компания вносит вклад в безопасность дорог Хабаровска, мы надеемся, что сотрудничество с управлением продолжится».

«Обеспечение работоспособности комплексов фотовидеофиксации – одна из приоритетных наших задач, — рассказал замначальника учреждения по информационной и транспортной безопасности КГКУ «Хабаровскуправтодор» Григорий Мотовников. – Для того чтобы учреждение своевременно выполняло свои функции, необходим надежный поставщик услуг связи, и компания ТТК – партнер, который давно зарекомендовал себя в этом качестве».