Первый в Хабаровске мусоровоз, работающий на газе, закупило муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Новая спецмашина производства европейской автомобилестроительной компании Iveco уже в ближайшее время приступит к работе. Срок эксплуатации машины до 15 лет.

Сейчас в парке предприятия «Спецавтохозяйство» около 40 единиц техники, которая занимается вывозом мусора. Почти все эти мусоровозы собраны на базе автомобилей МАЗ и работают на дизельном топливе. За счёт того, что новая машина работает на метане, она в несколько раз экономичнее и экологичнее старых моделей. «Здесь используется другое топливо – природный газ. Экономичность и экологичность – основные преимущества. Метан дешевле, чем дизельное топливо. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

А экологичность в том, что во время работы он выбрасывает в атмосферу меньше вредных веществ, чем любой другой дизельный двигатель. С заправками проблем нет, у нас на предприятии можно заправиться», — отметил Константин Балушкин. Степень уплотнения в этом мусоровозе в два раза выше, чем в обычных спецмашинах.

Мусор спрессовывается лучше, поэтому за раз можно вывезти вдвое больше отходов. «Этот автомобиль мы закупили в качестве эксперимента. Посмотрим, как он себя покажет. Мусоровоз подходит только для контейнеров европейского типа. Мы начали их ставить в образовательных учреждениях, на предприятиях, некоторые управляющие компании закупают такие евроконтейнеры. Они сделаны из пластика, более долговечны», — рассказал начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтохозяйство» Константин Балушкин. На предприятии планируют продолжить установку контейнеров европейского типа в городе.