В Хабаровске состоится финал Второго открытого городского турнира по компьютерному спорту. Компьютерный спорт, или, как его еще называют, киберспорт, е-спорт, электронный спорт – вид соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям на основе компьютерных или видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или команды с командой. Как вид спорта признан в России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Второй открытый городской турнир по компьютерному спорту в этом году проходит в два этапа. Первый, отборочный, прошел в сети Интернет с 1 по 31 мая. Финальный этап состоится 11 июня. Он стартует в 11.00 в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Участники турнира будут соревноваться в двух дисциплинах — Counter-Strike: Clobal Offensive и Dota 2. Общее руководство турниром осуществляет управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска, МАУ «Хабаровск Спортивный», «Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска» совместно с ХКОО «Федерация компьютерного спорта Хабаровского края». Команда-победитель и призеры турнира получат кубки, медали и грамоты управления по физической культуре и спорту. Кроме того, победители и призеры будут награждены денежными призами ХКОО «Федерация компьютерного спорта Хабаровского края».