В Хабаровском крае стартовал второй Дальневосточный молодежный форум «Амур»

Сегодня в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края стартовал второй Дальневосточный молодежный форум «Амур». Его основной площадкой стала территория опережающего развития ГЛК «Холдоми».

Гостей форума поприветствовали заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов, начальник контрольного департамента полномочного представителя президента РФ в ДФО Александр Бусоргин, руководитель департамента инфраструктурных проектов Агентства стратегических инициатив Юлия Гудач.

«Мы очень рады, что второй год подряд в Хабаровском крае проходит Дальневосточный молодежный форум «Амур». Сегодня развитие Дальнего Востока обозначено как приоритет XXI века. И в этом развитии мы, безусловно, делаем ставку на молодежь, ведь именно молодежь в свое время строила города Комсомольск-на-Амуре и Амурск, поднимала целину. Желаю, чтобы на «Холдоми» вы смогли научиться, обменяться ценным опытом, найти ответы на вопросы и в конечном счете реализовать все свои проекты», — сказал Александр Федосов.

В завершении церемонии был торжественно зажжен так называемый «световой артефакт» – большое слово «Амур», составленное из лампочек, символизирующих идеи, которые участники проработают на форумных площадках. Также Александр Федосов символически ударил в корабельную рынду, дав старт второму Дальневосточному форуму.

Напомним, что второй «Амур» пройдет в две смены с 7 по 21 июня. Первая – «Форсайт на Амуре» – будет посвящена формированию повестки Дальнего Востока в Национальной технологической инициативе (НТИ). Для обсуждения вопросов, связанных с внедрением новых технологий в ДФО, прибыли более 200 участников и экспертов из Хабаровского края, Приморья, Амурской области, ЕАО, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Московской области и Рязанской области.