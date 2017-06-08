Лучших работников социальной сферы наградили в Хабаровске

Сегодня в Правительстве Хабаровского края состоялся торжественный прием, посвященный Дню социального работника. От имени Губернатора награды лучшим представителям профессии вручил и.о. заместителя Председателя Правительства края по вопросам социального развития Николай Цилюрик. Поздравить социальных работников пришли руководители краевых и федеральных органов власти, общественных организаций, ветераны отрасли. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Социальная защита — одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Хабаровского края. Только в 2016 году на эти цели из краевого бюджета было выделено 13,6 млрд рублей. Эти средства позволяют содержать 60 профильных учреждений, в которых работают свыше 5 тысяч человек», — отметил Николай Цилюрик.

В этом году за успехи в профессиональной деятельности 141 работник отмечен различными государственными и краевыми наградами. Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Хабаровского края» удостоены три человека. Среди них – министр социальной защиты населения Николай Цилюрик, директор КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» Галина Житкова и директор КГБУ «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат» Наталья Погребская.

Также в рамках приема были отмечены победители краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший работник учреждения социального обслуживания», который завершился накануне. В этом году участие в нем приняли свыше 200 представителей отрасли со всего края. Победителями стали сотрудники соцучреждений из Хабаровска, Нанайского и имени Лазо муниципальных районов.

По информации министерства социальной защиты населения, на сегодняшний день в регионе жителям предоставляется свыше 100 различных социальных услуг. Их получателями являются более 400 тысяч человек.

Наиболее востребованы среди жителей края работа «социального такси», оказание реабилитационных услуг, социальные контракты, курсы компьютерной грамотности на пожилых людей. В крае выплачиваются компенсации пенсионерам за проезд и капитальный ремонт и т.д. Для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, действуют 25 мобильных бригад по оказанию социальных услуг.