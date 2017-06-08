Более 5 тысяч человек получили «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта о «дальневосточном гектаре». В настоящее время в регионе уже оформлено в пользование 5054 участков. Активнее всего жители страны выбирают земли в районе имени Лазо, где зарегистрировано 2247 договоров, а также в Хабаровском районе, там гражданам передано 1257 наделов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики Правительства края, всего с начала реализации проекта от населения поступило 14164 заявки на получение земли. Из них 8,2 тысячи человек обратились в ходе третьего этапа, когда возможность выбирать бесплатный участок получили все граждане России. При этом, более 1,3 тысяч человек являются жителями других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Приморского края и Республики Крым.

В Хабаровском крае действуют меры поддержки получателей «дальневосточного гектара» в рамках профильных региональных программ. Среди них – льготное кредитование с процентной ставкой 8-10 %, предоставление грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, оказание финансовой помощи молодым семьям на улучшение жилищных условий и другие.

Продолжается работа мобильных групп, которые выезжают в муниципальные районы края для информирования получателей земельных участков. Специалисты рассказывают о существующих мерах поддержки и условиях их предоставления, о разрабатываемых мероприятиях по обеспечению транспортной и инженерной инфраструктурой территорий компактного размещения земельных участков и выделения кредитов, для развития земельных участков, в том числе в сфере сельскохозяйственного использования. С начала года уже прошло около двухсот информационных встреч, в ходе которых консультации получили более 5 тысяч человек.

Напомним, на территории региона федеральный проект о «дальневосточном гектаре» стартовал год назад. Реализация его рассчитана до 2035 года.