Наиболее популярной услугой, которую хабаровчане получают в электронном виде, является «электронный дневник». Об этом рассказала заместитель начальника управления информационных технологий Ольга Пустынникова. С января 2017 года было зарегистрировано около 490 тысяч обращений в систему «электронный дневник». За весь прошлый год – более полумиллиона, в 2015-ом – свыше 160 тысяч. «Эта услуга самая популярная, потому что благодаря ей процесс обучения ребенка становится прозрачным. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Уже нет необходимости идти в школу, делать выписку об успеваемости, родители заходят в интернет и видят все отметки свои детей», — говорит заместитель начальника управления информационных технологий Ольга Пустынникова. На втором месте по популярности стоит услуга предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек. Ею пользуются школьники, студенты, преподаватели.

В этом году было зафиксировано 13 тысяч обращений к этим базам данных. За весь прошлый год было сделано 67 тысяч запросов. Третье по популярности место среди услуг занимает предоставление информации о предстоящих спектаклях, киносеансах, концертах и других культурных мероприятиях. В прошлом году за этими услугами обратились 12 тысяч раз. В 2017-ом – 8,5 тысячи. Также весьма интересна для хабаровчан услуга электронной записи детей в детские сады. «В электронный вид переводится всё больше услуг. Жизнь идёт вперед. Как только появляется новая услуга, она тут же регламентируется, стараемся синхронизировать процессы узаконивания услуги и перевода её в электронный вид», — отмечает Ольга Пустынникова.

В настоящее время жители города электронные услуги могут получить на сайтах gosuslugi.ru, uslugi27.ru, khabarovskadm.ru. На официальном портале администрации города представлен перечень муниципальных услуг и указано, на каких порталах их можно получить (https://services.khabarovskadm.ru/reestr/index.php?ELEMENT_ID=140067). А те жители города, которые с компьютером не «на ты», для быстрого и удобного получения тех или иных государственных или муниципальных услуг могут обращаться в многофункциональные