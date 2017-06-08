Хабаровчане смогут принять участие в мероприятиях, посвященных Дню России. 12 июня главные улицы города будут расцвечены флагами Российской Федерации, Хабаровского края и города Хабаровска. К празднику сегодня готовятся предприятия и организации – украшают фасады баннерами и устанавливают иллюминацию, а накануне Дня России многие из них проведут торжественные и познавательные мероприятия. В муниципальных библиотеках откроются книжные выставки, где будут представлены литературные произведения об истории Родины и наших известных соотечественниках. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В Домах культуры, учреждениях дополнительного образования, на уличных сценических площадках, на жилмассивах пройдут праздничные концерты, программы, посвященные Дню России. В оздоровительных лагерях также будут организованы конкурсы рисунков, спортивно-конкурсных эстафет, познавательных викторин, концертов. 9 июня в ходе акции «Я люблю Россию» трудовые отряды старшеклассников Центрального района проведут санитарную уборку в сквере «Город воинской славы».

В этот же день на сценической площадке городского парка «Динамо» состоится городской конкурс агитбригад трудовых отрядов «Виват, Россия!». 12 июня на площади «Город воинской славы» пройдет торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню России, — церемония принятия присяги и награждение судебных приставов. Праздничный концерт, посвященный Дню России, и торжественную церемонию вручения паспортов планируется провести в Центре патриотического воспитания.

А вечером, в 17 часов, на площади «Город воинской славы» будет организован флешмоб «Россия едина!» и концерт творческих коллективов города. На площади будет нарисован контур карты России, в него должны будут встать участники флешмоба, взяться за руки и в определённое время сказать: «Россия едина!». Также здесь будет развернут большой флаг России размером 6 на 9 метров. Тематическое лазерное шоу начнется на городских прудах в 22.30.