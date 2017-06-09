57 дворов Хабаровска отремонтируют в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Дизайн-проекты придомовых территорий были утверждены в ходе заседания общественной комиссии. Ее возглавил вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В работе комиссии приняли участие представители управляющий компаний, ТСЖ, общественности. Общественное обсуждение дизайн-проектов ремонта дворов проходило с 1 по 7 июня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Большинство участников программы выбрали работы по минимальному перечню – асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, установка урн, скамеек. Но есть такие проекты, где собственники, поучаствовав своими финансами, выбрали обустройство детских или спортивных площадок, установку освещения. Конечно, каких-то проектов, где включены были все возможные работы, не было. Горожане выбрали практичные решения для своих дворов, которые и будут реализованы», — рассказал первый заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда города Анатолий Климочкин. На благоустройство дворовых территорий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в этом году из краевого и городского бюджетов выделено почти 99 миллионов рублей.

Это позволит отремонтировать 57 дворов Хабаровска. В ходе заседания общественной комиссии все дизайн-проекты были утверждены. Как отметил Анатолий Климочкин, старт работ по благоустройству дворов запланирован на 1 июля. Однако участникам программы нужно проявить бдительность. «Финансирование по программе будет выделяться тем дворовым территориям, где качественно будет проведен ремонт, в установленные сроки и согласно дизайн-проекту. Собственники должны внимательно смотреть за всеми работами и контролировать процесс благоустройства», — отметил он. Еще 114 придомовых территорий внесены в резервный список. Как пояснили специалисты управления ЖКХ, скорее всего эти дворы попадут в программу благоустройства на следующий год. После процедуры утверждения дизайн-проектов к участникам заседания обратился вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Приятно знать, что есть в Хабаровске люди, которые переживают за свой двор, неравнодушны за его судьбу, хотят благоустроить придомовую территорию. Спасибо управляющим компаниям, которые сообща с собственниками откликнулись на участие в программе. Хочется отметить, что Хабаровск – один из немногих городов, которые используют грантовую поддержку в сфере благоустройства дворовых территорий. Мы готовы и дальше помогать собственникам. Надеюсь, что в следующем году благоустроенных дворов станет больше», — сказал Сергей Кравчук.

Еще 49 миллионов из 148 миллионов рублей будет направлено на благоустройство общественных территорий. В этом году жители города проголосовали за приведение в порядок парка «Динамо». Пока ведется сбор пожеланий и предложений по благоустройству зеленой территории. Стоит отметить, что в течение ряда лет в Хабаровске действует программа грантовой поддержки благоустройства дворов. В этом году победителями конкурса стали 65 дворов, работы в них будут проведены за счет грантов – на это из городского бюджета выделяется более 36 миллионов рублей, плюс к этому хабаровчане собрали 27 миллионов рублей собственных средств.