В Хабаровске зарегистрировано 12 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями. Все заболевшие – дети. Это данные краевого управления Роспотребнадзора на конец мая и начало июня. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, случаев серозно-вирусного менингита не зафиксировано. Подъём заболеваемости энтеровирусными инфекциями обычно происходит в летний период. Это связано с началом купального сезона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Энтеровирус – это кишечная инфекция, которая передается водным, воздушно-капельным, пищевым и контактно-бытовым путём. Инфекция передаётся через воду, грязные руки, плохо вымытые продукты. Специалисты управления здравоохранения для профилактики заболевания рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду, воздерживаться от купания в грязных водоёмах.