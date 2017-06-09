В Хабаровске зарегистрировано 12 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями. Все заболевшие – дети. Это данные краевого управления Роспотребнадзора на конец мая и начало июня. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, случаев серозно-вирусного менингита не зафиксировано. Подъём заболеваемости энтеровирусными инфекциями обычно происходит в летний период. Это связано с началом купального сезона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Энтеровирус – это кишечная инфекция, которая передается водным, воздушно-капельным, пищевым и контактно-бытовым путём. Инфекция передаётся через воду, грязные руки, плохо вымытые продукты. Специалисты управления здравоохранения для профилактики заболевания рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду, воздерживаться от купания в грязных водоёмах.
Эта запись была опубликована 09.06.2017в 19:10. В рубриках: Общество.
- 57 дворов Хабаровска отремонтируют в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
- Хабаровчане смогут принять участие в мероприятиях, посвященных Дню России
- Наиболее популярной услугой, которую хабаровчане получают в электронном виде, является «электронный дневник»
- Более 5 тысяч человек получили «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае
- Лучших работников социальной сферы наградили в Хабаровске