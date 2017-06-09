Хабаровчан приглашают принять участие в донорской акции. Она приурочена к Всемирному дню донора и пройдёт 14 июня. Праздник отмечают ежегодно начиная с 2005 года, дату утвердила Всемирная ассамблея здравоохранения. Дата приурочена ко дню рождения врача-иммунолога из Австрии Карла Ландштейнера, удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Городское управление здравоохранения приглашает принять участие в донорской акции всех желающих. Станция переливания крови находится по адресу: ул. Волочаевская, 46, она работает в будние дни. Сама акция пройдёт там 14 июня с 8:00 до 12:00. Вопросы по донорству крови можно задать по телефонам: 48-40-96, 36-60-39, 8-914-423-17-97 в рабочие дни с 8.30 до 17.00.