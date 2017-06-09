Виртуальное селфи со Шнуром ждет поклонников «Ленинграда» в Хабаровске

В воскресенье, 11 июня, в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум арена» в рамках юбилейного тура «20 лет на радость!» состоится концерт группировки «Ленинград». Благодаря самому быстрому мобильному интернету, который обеспечит официальный проводник тура компания «МегаФон», клиенты оператора смогут моментально выкладывать в сеть фото и видео с концерта, обещающего стать едва ли не самым ярким событием этого лета в Хабаровске. Для этого специалисты компании провели серьезные подготовительные работы на собственной сети связи.

Оператор связи «МегаФон» — официальный проводник федерального тура группировки «Ленинград» под названием «20 лет на радость!» Концерты одного из самых популярных рок-коллективов страны уже прошли с огромным успехом в Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других российских городах. Теперь Сергей Шнуров и его команда готовятся зажечь в Хабаровске, куда они прибудут из Владивостока.

Для того, чтобы все клиенты «МегаФона», пришедшие на концерт Сергея Шнурова и его группировки, могли без проблем отправлять фотографии и видеоролики в сеть, делиться ими с семьей, друзьями, оператор провел в Хабаровске серьезные подготовительные работы. Специалисты компании расширили канал связи до СЗК «Платинум арена», построили две дополнительные базовые станции — 4G и 3G. Также во время концерта в районе СЗК будет развернута передвижная базовая станция, что позволит дополнительно увеличить емкость мобильной сети на прилегающей к «Платинум арене» территории.

«Каждое такое массовое мероприятие – это резкий рост нагрузки на сеть связи, — говорит Антонина Пронина, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала «МегаФона». — Многие люди делают фото, снимают видео и тут же хотят поделиться ими с друзьями в мессенджерах или соцсетях. И задача оператора — обеспечить своих абонентов услугами связи с тем же качеством, что и в обычные дни. У «МегаФона» наработан хороший опыт телеком-сопровождения таких крупных массовых мероприятий. Уверена, что концерт «Ленинграда» станет ярким событием для хабаровчан, а наша связь поможет гостям концерта делиться эмоциями от происходящего с близкими здесь и сейчас, не отходя от сцены».

Проникнуться веселым настроением зрители смогут еще до концерта, посетив тематические зоны под общим названием «Здесь был Шнур», которые подготовил «МегаФон». Здесь можно будет сделать виртуальное селфи с Сергеем Шнуровым и вокалистками группы. А в зоне виртуальной реальности, с помощью специальных очков, зрители смогут увидеть выступление глазами артистов со сцены с углом обзора в 360 градусов.