ЕГЭ по русскому языку сдадут более 5 тысяч выпускников Хабаровского края

Сегодня выпускники Хабаровского края сдают экзамен по русскому языку. Этот предмет входит в перечень обязательных испытаний при получении аттестата и поступлении в вуз на любые специальности. На тестирование зарегистрировались 5249 старшеклассников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, на каждом пункте, где будет проходить экзамен, обеспечено 100-процентное видеонаблюдение в режиме онлайн. Кроме того, с этого года используется новая технология печати и сканирования контрольных измерительных материалов в присутствии школьников.

Экзаменационные испытания начались в 10.00 и продлятся 3 часа 30 минут. Тестовые задания по русскому языку состоят из двух частей: одна из них включает 24 задания с кратким ответом по фонетике, лексике и фразеологии, словообразованию и синтаксису, вторая – сочинение.

Результаты старшеклассники смогут узнать 27 июня. Для получения аттестата достаточно набрать 24 балла, при поступлении в вуз минимальный порог составляет 36 баллов.

Следующие экзамены – по биологии и иностранным языкам (письменная часть) – состоятся 13 июня.

Напомним, основной этап ЕГЭ-2017 стартовал в крае 29 мая. Экзаменационные испытания для выпускников начались с предметов по выборы – информатике и географии.