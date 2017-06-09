Участники «Школы безопасности» прошли пожарную эстафету

Когда идёт бурная борьба за победу дождь ни по чем. Участники краевых соревнований «Школа безопасности» проверили свои умения и навыки в ликвидации пожара.

Полосу препятствий для этой дисциплины организаторы соревнований развернули на пришкольном стадионе в селе Малышево, соседнем населенном пункте у села Сикачи-Алян, где проходят основные этапы. Специально подготовленный инвентарь заранее привезли и установили спасатели Амурского спасательного центра МЧС России. Судьями на каждой из контрольных точек стали студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На футбольном поле были обозначены шесть базовых станций. После подробного инструктажа команды по очереди выходили на старт. Начиналась эстафета с надевания боевой одежды пожарного. Даже заранее сложенная в особом порядке «боёвка» не сразу поддавалась спортсменам. Здесь, наверное, сказывалось волнение и дождь, который беспощадно сыпал с неба. Облачившись в полную экипировку участник должен был обвязать верёвкой условно пострадавшего, чтобы затем его эвакуировать. После того как все узлы и петли были выполнены эстафету принимал следующий подросток. На его дистанции был установлен барьер, который нужно с разбегу преодолеть. Его высота для многих ребят была на голову, а то и больше, выше их собственного роста. Но это не стало непреодолимым препятствием для спортсменов. Они достаточно ловко взбирались на деревянную стену и слетали с неё вниз. На следующем отрезке дистанции выполнялась прокладка рукавной линии. Пробежав по бревну с парой катушек пожарных рукавов, один из них требовалось быстро размотать и вставить в него ствол, а потом подсоединить к разветвлению. Тушение настоящего огня стало прерогативой последнего участника команды. Надев «боёвку» с помощью огнетушителя он ликвидировал пламя на специально подготовленном противне. На всякий случай для обеспечения безопасности возле этой учебной точки дежурила пожарная автоцистерна из краевого подразделения пожарной охраны села Малышево. Но участники были настолько проворны, что помощь профессиональных огнеборцев не потребовалась. На всю дистанцию у команд уходило где-то от 3-х до 5 минут. Дополнительным «незапланированным» препятствием стали лужи, которые осложняли бег по полю.

За разворачивающимися событиями на стадионе наблюдали не только члены команды и их соперники, но и малыши, которые в это время находились на пришкольной площадке. Все они с нетерпением ждали начала состязаний. Такой необычный вид спорта они видели впервые.

Пожарная эстафета стала заключительным этапом соревнований в полевых условиях. Следующее испытание — выполнение комплексного силового упражнения, в том числе подтягивания, отжимания и т.д. Несмотря на то, что за несколько состязательных дней основные лидеры уже определились, борьба между командами продолжается до последнего. Окончательные итоги судейская коллегия подведёт уже сегодня вечером. В субботу на торжественной церемонии закрытия краевого слёта-соревнования «Школа безопасности» победителям будут вручены грамоты.

Напомним, слёт-соревнование среди учащихся образовательных учреждений Хабаровского края «Школа безопасности» с 6 июня проводится в селе Сикачи-Алян Хабаровского района. Это уже девятые по счету состязания, учредителями и организаторами которых выступает министерство образования и науки края, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите, краевой центр развития творчества детей и юношества, общественные организации Россоюзспас, ВДПО, ВОСВОД и другие.

В этом году в них соревнуются 7 команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземска и Советской Гавани. В каждой из них по 8 спортсменов в возрасте 13-16 лет, из которых две девочки, а также тренер и сопровождающий. Живут участники состязаний в палаточном городке, который они сами разбили. Здесь же они готовят себе пищу, обустраивают быт.

Всего за четыре дня команды приняли участие в соревнованиях по выполнению комбинированного силового упражнения, пожарной эстафете, прошли маршрут выживания, полосу препятствий, выполнили поисково-спасательные работы, а также состязались в организации туристского быта в полевых условиях и различных творческих конкурсах.

Главная цель «Школы безопасности» — формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, получение ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях.