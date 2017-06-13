Более трех тысяч жителей края пострадали от укусов клеща

По информации министерства здравоохранения края, в регионе продолжают регистрироваться случаи укусов клещей. Так, за неделю с 29 мая по 4 июня в медучреждения обратились 568 человек. Всего с начала опасного сезона пострадали более трех тысяч жителей края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«За минувшую неделю экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита получили более 250 человек, в том числе 175 детей. Больше всего пострадавших в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Верхнебуреинском, Ванинском, Солнечном, Николаевском, Ульчском и имени Лазо районах», — отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

Она также добавила, что детям в возрасте до 17 лет включительно иммуноглобулин вводится бесплатно. Также необходимо помнить о том, что снимать клеща самостоятельно не стоит, лучше обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь.

Для предотвращения присасывания клещей рекомендуется применять репелленты, использовать защитную одежду. Она должна быть однотонной и светлой, это значительно облегчает обнаружение клеща.

Во время нахождения в лесопарковой зоне следует каждые 10-15 минут проводить поверхностные осмотры, а каждые 1,5 — 2 часа — тщательные осмотры тела со снятием и выворачиванием одежды.

Снятого клеща можно доставить на исследование в лабораторию ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» по адресу: г. Хабаровск, улица Шевченко, 2 в любой день недели (в субботу и воскресенье с 10.00 до 13.00 час.).