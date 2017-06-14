Бесхозные спортсооружения в Хабаровске обретут собственников. Согласно муниципальному плану по обеспечению сохранности простейших спортивных сооружений города, 146 хоккейных коробок и баскетбольных площадок, расположенных во дворах жилых домов, закрепят за жилищными организациями, остальные возьмет на баланс департамент муниципальной собственности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Об этом рассказал руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров. «В последнее время в краевом центре наблюдается печальная тенденция: жители многоэтажек принялись методично уничтожать в своих дворах спортивные сооружения ради организации на их месте автопарковок. Допустить развития этой ситуации, конечно же, нельзя: Хабаровск – спортивный город и уже много лет мы стремимся к тому, чтобы спорт был доступен всем желающим, а спортсооружения находились в шаговой доступности для всех.

Для спасения, сохранности, развития и содержания числящихся бесхозными спортсооружений разработан специальный план, а также заложено соответствующее финансирование под его реализацию, в ходе которой 146 спортивных площадок и коробок в разных районах города, доселе не имевших официальных хозяев, будут включены в состав общего имущества многоквартирных домов, а придомовые участки, на которых они расположены, будут взяты на государственный учет. Что касается спортобъектов, расположенных на хабаровских бульварах и в прочих общественных местах, то они поступят в ведение «Дирекции спортивных сооружений» после признания их муниципальной собственностью», — сообщил он. Две из таких общественных, но пока «ничейных» площадок расположены в центре города.

Первая – на Амурском бульваре в районе кинотеатра «Дружба» (там доживают свое несколько морально устаревших турников и два престарелых баскетбольных щита). Вторая — на Уссурийском бульваре в районе пересечения с улицей Фрунзе. Здесь расположена универсальная спортивная площадка для игры в хоккей и баскетбол, а также несколько снарядов для занятий воркаутом.

«Обе эти площадки востребованы горожанами: по вечерам и выходным, а иногда и в разгар дня на них всегда есть желающие улучшить свою физическую подготовку и заняться игровыми видами спорта. Но оба объекта нуждаются в серьезном ремонте. Здесь, на Уссурийском бульваре, нужно обновить изношенную рабицу ограждения, заменить баскетбольные щиты и хоккейные ворота, все покрасить, восстановить покрытие площадки. Сейчас она – в асфальте, состояние которого оставляет желать лучшего. Мы уже составили дефектную ведомость, согласно которой стоимость ремонтных работ — 200 тысяч рублей, а если заменить асфальт на современное резиновое покрытие, придется добавить еще миллион», — рассказал Юров.

Еще одна аналогичная по комплектации и состоянию площадка, по словам Юрова, ждет муниципалов на улице Панфиловцев. Работа по выявлению бесхозных спортсооружений продолжается – ее ведет специально созданная для этого городская комиссия.