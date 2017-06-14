Дорожники забраковали крупную партию песка, предназначенного для посыпки хабаровских магистралей зимой. В песке обнаружилось большое количество суглинка и крупных камней, способных нанести серьезные повреждения спецтехнике. Об этом рассказал инженер производственного отдела МУП «Южное» Юрий Федасов. «Это была только первая партия песка, необходимого для дальнейшего приготовления противогололедной смеси. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Естественно, мы от нее отказались, но проблема вполне решаема: уже проведена работа с поставщиком – мы вместе проехали по пригородным карьерам и выбрали один, в котором будет вестись добыча песка, соответствующего всем нормативам. Его поставка начнется уже со следующей недели», — сказал он и отметил, что все работы по подготовке к зиме идут планово, согласно графикам – ремонтируется спецтехника, закупаются и заготавливаются необходимые материалы.

«На складе предприятия уже разместилась первая партия соли – 140 тонн: на днях 2 вагона прибыли в Хабаровск с Тырецкого рудника Иркутской области. Еще два – в пути, а четыре пока стоят на отгрузке. Всего к зиме засыплем в закрома 575 тонн. В связи с поставкой некачественного песка к приготовлению песчано-соляной смеси приступим со следующей недели – когда получим партию соответствующего нормативам компонента.

В общей сложности к началу зимнего сезона нам предстоит заготовить 10094 тонны смеси, на что уйдет 9,5 тысячи тонн песка и все вышеупомянутое количество соли. В сентябре приобретем еще одно хорошо зарекомендовавшее себя на хабаровских дорогах средство – противогололедный реагент «Бионорд»: закупим 298 тонн и тогда встретим зиму во всеоружии», — рассказал Юрий Федасов. По данным городского управления дорог и внешнего благоустройства, в общей сложности к приходу зимы для посыпки трасс дальневосточной столицы заготовят около 29 тысяч тонн противогололедных средств: песка, соли и реагента. На это будет затрачено около 22 миллионов рублей.