Более 65 литров крови сдали хабаровчане на станции переливания. 14 июня отмечается Всемирный день донора. Свыше 170 человек в этот день откликнулись и приняли участие в акции. Студенты, работающие горожане, а также те, кто регулярно делится жизненной жидкостью, рано утром прибыли на станцию переливания крови. «Мы проводим дни донора уже более 10 лет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это действительно праздник – мы с радостью встречаем доноров, разыгрываем сувениры, поднимаем настроение. С каждым годом мы замечаем, что люди воспринимают сдачу крови не как подвиг, а как норму жизни, как доброе дело. Люди сдают кровь сознательно, и это радует», — рассказала главный врач станции переливания крови Оксана Кожемяко. По статистике специалистов станции переливания крови, 80 % доноров всего края – хабаровчане. 60% из них в возрасте от 23 до 60 лет.

Это считается оптимальным донороспособным возрастом. «Наша станция обеспечивает компонентами крови все медицинские учреждения Хабаровского края: от Охотска до Советской Гавани. Это 43 больницы. Везде нужны запасы крови всех групп. Не снижаем мы запасы и во всех районных и краевых больницах, потому что каждый день там проводятся различные операции.

Можно сказать с уверенностью, что хабаровчане обеспечивают кровью весь край», — рассказала Оксана Кожемяко. Всемирный день донора поддержали и в городском управлении здравоохранения. Как отметили специалисты, донация – это не только хорошее, доброе дело, но и возможность проверить здоровье, а также обновить кровь в организме. Перед тем как поступить пациенту, кровь проверяют в специальной лаборатории на вирусные инфекции, гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис. Затем заготовленную жизненную жидкость делят на компоненты: эритромассу, тромбоциты и плазму. После нескольких этапов обработки кровь и ее компоненты попадают нуждающимся пациентам.