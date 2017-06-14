«Билайн» объединил Хабаровский край и Еврейский АО в единую домашнюю сеть

«Билайн» объявляет об объединении в единую тарифную зону территории Хабаровского края и Еврейской АО. Клиенты, перемещающиеся между двумя этими территориями, будут пользоваться услугами связи на домашних условиях, как если бы они не уезжали из своего города.

Звонки и SMS внутри этой зоны оплачиваются согласно тарифам домашней сети. Это дает возможность экономить на услугах связи. Например, звонки между Хабаровском и Биробиджаном теперь не будут тарифицироваться как междугородние.

Домашняя зона установлена для голосовых вызовов и отправки SMS. Для мобильного интернета домашней зоной является территория всего Дальнего Востока, кроме Чукотки. Домашней зоной между Хабаровским краем и Еврейской АО смогут пользоваться клиенты всех типов тарифных планов, в том числе абоненты конвергентного тарифа «Всё в одном». Домашняя сеть Хабаровского края и Еврейской АО будет действовать как для абонентов на массовом рынке, так и для юридических лиц, пользующихся корпоративной связью. Её использование будет доступно для существующих и новых клиентов.